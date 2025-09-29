Domani l’ultimo saluto a Nicola Pio Spolzino: il 16enne vittima dell’incidente a Sala Consilina

I funerali si terranno domani, alle 9.30, nella Chiesa San Michele Arcangelo di Atena Lucana

A cura di Federica Pistone

Si terranno domani, alle ore 9.30, nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Atena Lucana, i funerali di Nicola Pio Spolzino, il giovane di 16 anni tragicamente scomparso in seguito a un incidente avvenuto sabato sera a Sala Consilina.

L’incidente

Il ragazzo era in sella a uno scooter insieme a un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, per Nicola purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sono rimasti feriti anche il passeggero dello scooter e la conducente dell’auto. L’intera comunità si stringe attorno al dolore della famiglia.

