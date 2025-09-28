Dolore a Sala Consilina per la morte di Nicola Spolzino, aveva 16 anni

Lutto e profonda tristezza hanno colpito la comunità di Sala Consilina alla vigilia dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città. Nella serata di ieri, un tragico incidente stradale ha spezzato la giovane vita di Nicola Spolzino, un ragazzo di soli 16 anni.

La tragedia si è consumata all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, una Citroen C3 guidata da una donna, e uno scooter, con in sella Nicola e un suo coetaneo di Teggiano, si sono scontrati violentemente.

La corsa in ospedale e il decesso

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, con un’ambulanza rianimativa e l’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e hanno trasportato i due giovani in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla. Ferita anche la donna alla guida dell’auto.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici dopo il ricovero in rianimazione, le condizioni di Nicola, studente del liceo Leto di Teggiano, si sono aggravate e il suo giovane cuore ha smesso di battere. Il ragazzo che viaggiava con lui, invece, non sarebbe in pericolo di vita.

Il dolore sui social e il lutto inaspettato

La notizia della morte di Nicola ha gettato nello sconforto l’intera Sala Consilina. Numerosissimi sono i messaggi di cordoglio e incredulità che stanno affluendo in queste ore sui social network. Tanti amici, conoscenti e concittadini esprimono il proprio dolore per la perdita improvvisa di un ragazzo così giovane.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che ha trasformato la vigilia della festa patronale in un giorno di lutto e silenzio.