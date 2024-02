Aumentano gli iscritti al “Pomponio Leto” di Teggiano: +12% rispetto allo scorso anno

“Un numero di iscrizioni importante è stato raggiunto anche quest’anno dall’ Istituto di Istruzione di Teggiano” – afferma la Dirigente Scolastica, la Professoressa Maria D’Alessio – “ed il lavoro dei tre anni del “Progetto L.E.T.O., ha avuto un’indiscutibile eco nel contesto sociale e culturale del Vallo di Diano ed anche oltre. Proprio a seguito dell’incremento delle iscrizione per l’anno scolastico a venire, il Pomponio Leto deve dunque aumentare e migliorare ancora di più l’impegno didattico ed educativo perché la fiducia accordata dalle famiglie e dai nuovi studenti impone responsabilità.”

I numeri

Le cifre parlano chiaro: il +12% di iscrizioni rispetto all’ scorso anno, porta a ben 214 il numero degli alunni dell’anno scolastico 2024/2025, ed un consistente incremento di +60% è stato registrato nei rami scientifici (Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo delle Scienze Applicate). Importante il numero delle iscrizioni al Liceo Linguistico, scelto dal 23,36% dei nuovi discenti; anche il Liceo Artistico si attesta su iscrizioni di riguardo; i licei Economico Sociale e delle Scienze umane riconfermano le iscrizioni dell’anno scorso; anche il neonato Liceo del Made in Italy ha fatto registrare buoni risultati.

Un’eccellenza del Vallo di Diano

Il Polo Liceale “Pomponio Leto”, così come le altre istituzioni scolastiche del Vallo di Diano, termina la Preside, non sottovaluta la formazione e la preparazione culturale del futuro, punto nevralgico dell’umanità presente ed a venire perché è viva la consapevolezza che la scuola è il polo insostituibile in cui definire pacifici presupposti di saperi e conoscenze”.