Scampia, terzo Convegno nazionale sulla disabilità: occorre investire sul “progetto di vita”

Si è svolto dal 19 al 21 aprile 2024 a Napoli, presso il Complesso Universitario di Scampia – Università degli Studi di Napoli Federico II, il 3° Convegno Nazionale organizzato dal Servizio Nazionale CEI per la pastorale delle persone con disabilità, dal titolo “NOI, non loro: In ogni stagione della vita”.

Presente al convegno anche il Vescovo Calvosa

All‘evento ha partecipato una nutrita delegazione anche della Diocesi di Vallo della Lucania guidata dal Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa e dalla responsabile diocesana della pastorale per le persone con disabilità Rosaria Duraccio. Proprio la dott.ssa Duraccio è intervenuta a conclusione dei lavori portando l’attenzione sull’importanza di una nuova cultura sociale e pastorale nei confronti delle persone con disabilità che deve mirare a coinvolgerle nella costruzione partecipata di un progetto di vita pieno e propositivo, superando la logica degli interventi di sostegno mirati soltanto ad alleviare le condizioni di disagio.

Valorizzare le persone con disabilità

Ogni vita è un’opera d’arte e le persone con disabilità devono avere l’opportunità di valorizzare appieno le proprie capacità, i propri carismi e i propri talenti.