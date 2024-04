Grande successo per l’evento Trofeo Centro Sud Italia di nuoto Pinnato, presso l’Elysium di Agropoli.

Tante le categorie in gara, con diverse batterie di partecipanti che si sono sfidati per tutta la giornata di domenica 21 Aprile.

Elysium si dimostra ancora un eccellenza non solo per la città di Agropoli ma anche per il movimento del Nuoto che sta prendendo sempre più spazio al sud Italia con eventi di questo genere che fanno capo in una struttura all’avanguardia come quella agropolese.