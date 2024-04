Incidente a Teggiano, auto si ribalta: ferite due persone

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente a Teggiano, in località Castagneta, sulla SP11. Un’automobile d’epoca si è ribaltata causando due feriti gravi.

Dinamica ancora da chiarire

Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento. Il personale del servizio medico d’urgenza 118 è giunto immediatamente sul posto per prestare soccorso. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Luigi Curto di Polla.

I soccorsi

Le operazioni di soccorso sono state supportate dai vigili del fuoco del Distaccamento di Sala, dagli agenti della Polizia municipale di Teggiano e dai carabinieri della locale stazione.