Elezioni amministrative a Capaccio Paestum: il sindaco Franco Alfieri conferma la sua ricandidatura

“Rinata, altro che chiacchiere. Sono stati cinque anni intensi. Per il lavoro fatto e per i risultati ottenuti.

Cinque anni difficili se penso al periodo del Covid, ma anche pieni di soddisfazioni per quanto realizzato. In queste settimane di campagna elettorale ci sarà più di un’occasione per soffermarci sulla rinascita di Capaccio Paestum e su quanto ancora faremo nei prossimi cinque. Altro che chiacchiere“.

Tramite questo post sulle proprie pagine social l’attuale Sindaco del Comune di Capaccio Paestum Franco Alfieri ha confermato la sua candidatura in vista delle imminenti elezioni che si terranno il prossimo 8 e 9 giugno.

Le elezioni del 2019

Proprio a giugno 2019, il 10 per l’esattezza, Franco Alfieri conquistò il territorio capaccese con il 53% dei voti (6219), dopo un testa a testa al ballottaggio con Italo Voza.

Era la prima volta che Alfieri non vinceva al primo turno ma bensì al ballottaggio superando gli altri due candidati Voza e Sica, che avevano siglato un accordo tra di loro.

Ora la storia è ben diversa, con il popolo di Capaccio che ha potuto conoscere da più vicino l’operato del Sindaco.

La sfida alle prossime elezioni

La compagine di Alfieri andrà dunque a sfidare Emanuele Sica e Carmine Caramante, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere il candidato di Fratelli d’Italia.

Inizia a delinearsi seppur leggermente la griglia delle prossime elezioni comunali.