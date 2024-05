Cuccaro Vetere: Valiante al lavoro. A Montano Antilia Trivelli senza avversari. Amarcord Rofrano. Divisioni a Futani

Lo aveva già detto nei giorni scorsi e ne ha dato la conferma: Simone Valiante è il candidato sindaco a Cuccaro Vetere. Valiante ha preso il posto di Aldo Lungo che, anche in nome della loro storica amicizia, ha deciso di fare un passo indietro.

La decisione di Aldo Luongo

La decisione dell’attuale primo cittadino di non ricandidarsi alla carica di sindaco sarebbe legata anche alla volontà personale, come egli stesso ha fatto sapere, di dedicare più tempo alla vita privata dopo tanti anni di attività politica che lo hanno visto impegnato alla guida dell’amministrazione comunale.

Il ritorno in politica di Valiante

Valiante, stando alle prime indiscrezioni provenienti da fonti a lui vicine, in questi giorni sarebbe impegnato per mettere a punto una strategia conciliatoria in modo da unire tutte le “anime politiche” di Cuccaro Vetere in una sola lista. Ci sarebbe grande fiducia sulla buona riuscita di tale operazione che, a quanto pare, è stata ben accolta anche dai possibili candidati e dai cittadini. Se così dovesse essere non ci sarebbe bisogno nemmeno di formare la cosiddetta “lista satellite” in quanto il quorum verrebbe abbondantemente raggiunto.

Montano Antilia: potrebbe essere Trivelli l’unico candidato alla carica di sindaco

A Montano Antilia, per le oramai imminenti elezioni amministrative, sembra che ci sia un’unica lista in gioco e potrebbe essere il sindaco uscente, Luciano Trivelli, a capeggiarla. Al momento, infatti, sembrerebbe che non ci sia nessuna proposta alternativa all’orizzonte, nonostante manchino pochissimi giorni alla consegna delle liste.

Nelle scorse ore si era diffusa in paese l’ipotesi di una candidatura dell’ex sindaco Gerardo Del Gaudio, che avrebbe fatto degli incontri per allestire una squadra pronta a competere per la fascia tricolore. È arrivata, però, la secca smentita dell’avvocato cilentano, il quale ha negato ogni coinvolgimento diretto nella prossima corsa elettorale.

Resta da valutare, tra i residenti, i candidati e gli amministratori, come talvolta accade in questi casi, la possibilità di formare una lista “satellite” utile a neutralizzare le difficoltà che potrebbero derivare dalle questioni relative al quorum.

A Futani maggioranza uscente sgretolata

A Futani una frattura ha sgretolato la maggioranza del sindaco uscente Aniello Caputo, che non si presenterà compatta alla prossima tornata elettorale. Il primo cittadino attualmente sarebbe addirittura fuori dalle due liste che si contederanno la corsa alle urne.

Una delle due compagini sarà guidata dall’avvocato Dario Trivelli, al suo esordio politico. Trivelli non si è sbottonato sui componenti della sua lista, ma ci ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto all’impegno politico: “È un impegno che viene dalle sollecitazioni continue dei mie compaesani.

È una lista creata sulle fondamenta solide del radicamento mio e di ciascuno dei candidati nel tessuto sociale di Futani”.

“Nasciamo come aggregazione spontanea di idee e valori da mettere a disposizione delle collettività.”

Da una costola dissidente dell’attuale amministrazione è sorta la lista che sfiderà quella di Trivelli, a guidarla sarà il presidente del consiglio comunale, Filippo Marco Tambasco (tecnico radiologo presso il “San Luca” di Vallo della Lucania).

L’idea è quella di presentare un’alternativa alle politiche della attuale amministrazione con la quale non si sente più in sintonia. “Presenterò una lista giovane e gremita di quote rosa”. Così Tambasco ai nostri microfoni.

Rofrano: Cammarano alla ricerca della riconferma

A Rofrano il sindaco uscente Nicola Cammarano va a caccia del riconferma. Il primo cittadino nei mesi scorsi aveva annunciato la volontà di non ricandidarsi, salvo poi fare dietrofront. In caso di vittoria sarebbe al suo terzo mandato.

Dall’altra parte Giuseppe Viterale ha vinto il ballottaggio interno con il figlio Toni. Entrambi hanno già rivestito la carica di sindaco. Ora il Viterale senior proverà a battere Cammarano con il quale ha condiviso un periodo in maggioranza. Le loro strade, però, si sono poi divise.