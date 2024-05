Stop a visite e presidi per diabetici ad Eboli, interrogazione a Schillaci

Grave denuncia da parte del deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci per sollecitare un intervento immediato sulla drammatica situazione dei pazienti diabetici del presidio ospedaliero di Eboli.

Critiche al divieto di fornire presidi per diabetici

Al centro della questione un esposto presentato dalla Uil Fpl di Salerno, che evidenzia la paradossale situazione in cui versa il reparto di Medicina/Diabetologia di Eboli. Secondo le denunce, al personale medico sarebbe stato vietato di fornire ai pazienti, anche esterni, i presidi sanitari necessari per il monitoraggio della glicemia, come strisce reattive, glucometri e pungidito.

Ancora più sconcertante, i pazienti diabetici dimessi dai reparti o dagli ambulatori non avrebbero la possibilità di effettuare il self-monitoring glicemico a domicilio, a causa di precise disposizioni dell’Asl. Questo li costringe a rivolgersi al Distretto Sanitario, aggravando ulteriormente le già intasate liste d’attesa e mettendo a rischio la loro salute.

Vietri: “In gioco la salute dei pazienti, servono interventi urgenti”

“Una situazione inaccettabile – tuona la deputata Vietri – che non può essere tollerata. I pazienti diabetici non possono aspettare mesi per un piano terapeutico o per i presidi necessari. La loro salute è in pericolo e non possiamo rimanere inerti“.

La legge 115/1987 e il decreto regionale sulla sanità ignorati

Vietri richiama l’attenzione sul quadro normativo vigente, sottolineando che la legge 115 del 1987 ha definito il diabete come malattia di elevato interesse sociale, ponendo come obiettivi la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura tempestiva. La legge prevede inoltre l’istituzione di una rete assistenziale specialistica per la gestione adeguata della malattia.

Inoltre, il decreto regionale sulla sanità del 27 novembre 2022 stabilisce chiaramente che spetta alla Regione Campania fornire ai pazienti diabetici i presidi diagnostici, terapeutici e sanitari necessari per l’autocontrollo e l’automedicazione.

Vietri: “De Luca smetta le sceneggiate e si occupi dei problemi della sanità campana”

“Invito il presidente De Luca – conclude Vietri – a smettere di inscenare attacchi strumentali al Governo e ad occuparsi seriamente dei gravissimi problemi che affliggono la sanità campana da anni. Problemi che lui stesso, nonostante le sue promesse, non è stato in grado di risolvere“.