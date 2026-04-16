Diocesi di Vallo: ecco il Torneo delle Parrocchie di calcio a 5, al via le iscrizioni

Pronto a partire il Torneo delle Parrocchie di calcio a 5, un’iniziativa promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania, attraverso l’Ufficio di pastorale dello sport e oratori, che unisce sport, comunità e divertimento e organizzata in collaborazione con NOI Associazione, CSI Salerno e ANSPI.

Al via le iscrizioni

L’iscrizione è totalmente gratuita. Le squadre interessate hanno tempo fino al 26 aprile per registrarsi. Per iscriversi è necessario utilizzare il QR Code presente sulla locandina ufficiale.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare Carmine al numero 392 6887484 o all’email oratori@diocesivallodellalucania.it. Al termine delle iscrizioni uscirà il calendario della competizione.

Le categorie in gara

Il torneo è aperto a diverse fasce d’età, garantendo a tutti la possibilità di scendere in campo: