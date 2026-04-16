Diocesi di Vallo: ecco il Torneo delle Parrocchie di calcio a 5, al via le iscrizioni

Pronto a partire il Torneo delle Parrocchie di calcio a 5, un’iniziativa promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania, attraverso l’Ufficio di pastorale dello sport e oratori, che unisce sport, comunità e divertimento e organizzata in collaborazione con NOI Associazione, CSI Salerno e ANSPI.
Al via le iscrizioni
L’iscrizione è totalmente gratuita. Le squadre interessate hanno tempo fino al 26 aprile per registrarsi. Per iscriversi è necessario utilizzare il QR Code presente sulla locandina ufficiale.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare Carmine al numero 392 6887484 o all’email oratori@diocesivallodellalucania.it. Al termine delle iscrizioni uscirà il calendario della competizione.
Le categorie in gara
Il torneo è aperto a diverse fasce d’età, garantendo a tutti la possibilità di scendere in campo:
- Under 10 Miste: nati negli anni 2016, 2017 e 2018;
- Under 12 Miste: nati negli anni 2014, 2015 e 2016;
- Under 14 Maschile: nati negli anni 2012, 2013 e 2014;
- Under 17 Maschile: nati negli anni 2009, 2010 e 2011;
- Open Piccola Maschile: nati tra il 2004 e il 2008;
- Open Grande Maschile: dai 22 anni in su.