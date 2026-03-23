Diocesi di Vallo: presentato il Forum delle Associazioni delle persone con disabilità

Rendere le persone con disabilità protagoniste sul nostro territorio mettendo quindi la persona al centro, è questo l’obiettivo del neo nato Forum delle Associazioni delle persone con disabilità presentato nel pomeriggio di sabato 21 marzo presso il Seminario Diocesano di Vallo della Lucania. Tra le prime attività programmate due tavole rotonde con istituzioni ed enti interessati e l’attivazione di uno sportello informazioni.

Il Forum

L’iniziativa è stata portata avanti dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Mons.Vincenzo Calvosa e dall’Ufficio Diocesano della Pastorale delle persone con disabilità, guidato dalla responsabile Maria Rosaria Duraccio.

Il forum mette insieme i membri di diverse associazioni locali di volontariato o impegnate nel sociale che si occupano di disabilità, con le loro competenze lavoreranno per dare voce a chi spesso non ce l’ha. L’intento del forum è quello di essere propositivi, non solo a livello assistenziale ma anche con possibilità lavorative, affinché le persone con disabilità possano essere impiegate sul nostro territorio.

Le attività future

Tra le prime attività promosse dal forum sono previste due tavole rotonde con istituzioni ed enti interessati come Asl Salerno e Piano di Zona, una il 14 aprile a Roccadaspide e l’altra il 20 aprile nel Comune di Vallo della Lucania. L’adesione al forum è aperta a tutti.

Attivato uno sportello informativo

Nel corso della conferenza di presentazione del Forum è stata annunciata l’attivazione di uno sportello informazioni utile per chi desidera conoscere le opportunità in atto e le iniziative intraprese dall’Uffcio per la Pastorale delle persone con disabilità della Diocesi di Vallo.

Lo sportello sarà aperto il mercoledì e venerdì a Vallo della Lucania, presso i locali dell’ambulatorio solidale, dalle 16.30 alle 19.00 e contemporaneamente a Capaccio dalle 16.30 alle 19.00 presso la sede dell’Unitalsi. É possibile contattare il Forum anche attraverso il seguente numero di telefono 349 5373758 o tramite email a insiemesipuofare7@gmail.com