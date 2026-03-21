Giubileo Francescano: ad Altavilla Silentina la Via Crucis presieduta dal Vescovo Vincenzo Calvosa

E’ l’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco e anche la Diocesi di Vallo della Lucania sta celebrando l’anno speciale di San Francesco, il Giubileo Francescano, con momenti di preghiera nei luoghi dedicati al Santo, Ieri, ad Altavilla Silentina, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha presieduto la Via Crucis presso il Convento di San Francesco.

Una giornata di riflessione e condivisione

Tanti i fedeli presenti giunti anche da altre parrocchie, presenti anche i parroci della Forania Cervati-Calore e i Cavalieri di San Giorgio di Salerno. Ad accogliere Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Calvosa il rettore del Convento di San Francesco e maestro dei novizi Padre Nnemeka, Padre Vocazionista e il Sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo.

Una commovente Via Crucis

A rendere un omaggio musicale durante la giornata di preghiera anche il campione mondiale di fisarmonica, il Maestro Giangiacomo Buccella. Ai microfoni di InfoCilento, al termine della commovente e significativa via Crucis, il Vescovo Calvosa ha lasciato un messaggio ai fedeli in questo tempo di quaresima dal forte significato simbolico, ad espriemre gratitudine per la visita del Vescovo anche il Sindaco Cembalo.