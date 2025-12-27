Diocesi di Vallo: domani la S.Messa di chiusura del Giubileo ordinario. Diretta TV su InfoCilento

La Diocesi vallese si prepara a chiudere l’Anno Santo della Speranza. Domani, 28 dicembre 2025, nella Cattedrale di San Pantaleone di Vallo della Lucania, dalle ore 17.30, si terrà la Solenne Concelebrazione della Santa Messa di chiusura del Giubileo ordinario. La funzione sarà presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo Diocesano.

Il Giubileo della Speranza

Papa Francesco ha dato inizio al Giubileo 2025, dedicato alla Speranza aprendo la Porta Santa della Basilica di San Pietro, nella notte di Natale del 24 dicembre 2024. Questo gesto ha segnato l’inizio ufficiale dell’Anno Santo, che si concluderà il prossimo 6 gennaio.

Anche a livello diocesano sono stati diversi i momenti di raccoglimento e di preghiera in quest’anno giubilare, dal Giubileo dedicato ai giovani a quello con le persone con disabilità, a quello per la vita consacrata. La Celebrazione di domani sarà trasmessa in diretta TV su InfoCilento, sul canale 79 del digitale terrestre.

Gli ultimi eventi del Giubileo 2025

Gli ultimi grandi eventi ufficiali del Giubileo 2025 saranno le chiusure delle quattro Porte Sante, con i riti solenni di chiusura e la celebrazione della Messa. La prima a chiudere è stata la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore, nel giorno di Natale. A seguire quella della Basilica di San Giovanni in Laterano questa mattina, con il rito e la celebrazione eucaristica presieduti dal cardinale vicario Baldo Reina, e animati dal coro della diocesi. Domani 28 dicembre, alle ore 10.00, verrà chiusa la Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura, con le celebrazioni presiedute dal cardinale arciprete James Michael Harvey.

L’ultima Porta Santa a chiudere sarà quella della Basilica di San Pietro, il 6 gennaio alle ore 9.30, con rito e Messa presieduta direttamente da Papa Leone XIV. Con le celebrazioni dell’Epifania si conclude ufficialmente l’Anno Santo.