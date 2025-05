Vallo della Lucania: tanta partecipazione per il Giubileo dei bambini e dei ragazzi

Tanti giovani provenienti dalle parrocchie di tutta la diocesi hanno partecipato al giubileo diocesano dei bambini e dei ragazzi dal titolo “Con Te verso un mondo di Gioia e di Speranza” che si è tenuto sabato 10 maggio a Vallo della Lucania.

Un pomeriggio di festa e divertimento

Un pomeriggio di festa e divertimento che è iniziato nel campetto del seminario dove i ragazzi hanno svolto delle attività ricreative a loro dedicate. Subito dopo il pellegrinaggio per le vie del centro cittadino aperto dal vescovo Calvosa con il suono del corno; il corteo colorato di ragazzi, animatori ed educatori ha raggiunto poi la Cattedrale di San Pantaleone per un momento di preghiera finale.

Le testimonianze della giornata

“È un appuntamento che già a livello nazionale è stato vissuto il 26 e il 27 aprile, dove ci doveva essere anche la canonizzazione di Carlo Acutis, ma noi proprio per venire incontro a tanti bambini e ragazzi che non sono potuti andare abbiamo pensato di viverla anche qui in Diocesi, e ringrazio tutti coloro dell’Ufficio Diocesano che hanno organizzato un bellissimo evento, poi quando ci sono i bambini, i ragazzi è sempre un momento di festa, e la loro stessa presenza, stessa gioia, veramente rallegra l’animo”, le parole del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa.

Presenti anche tanti Scout della zona. “Oggi è una bellissima festa, una bellissima opportunità per stare tutti insieme, per conoscere realtà vicine ma lontane alle nostre ”, il commento di Paola, giovane Scout di Agropoli. “È un momento di comunione, di unità – ha sottolineato invece Don Carlo Pisani parroco ad Agropoli – ci stringiamo attorno al nostro Vescovo, nel centro della nostra Diocesi, “pellegrini di speranza” così com’è il motto del Giubileo ma anche accogliendo l’invito che fin da subito Papa Leone XIV ci ha lanciato, quello di camminare insieme mano nella mano, mano nella mano con Dio, mano nella mano con i fratelli, segno quindi di quella unità che la presenza del Signore Gesù genera in mezzo al genere umano, in mezzo alla sua Chiesa, e quindi è un momento di grande gioia, di entusiasmo e anche potremmo dire un momento per ripartire tutti quanti insieme nel nostro cammino di credenti”.

“I gruppi hanno manifestato la loro voglia di stare insieme e la loro voglia di comunicare la speranza così come i giovani la sanno comunicare, con la stessa giovinezza anche il nostro Vescovo ci è stato vicino, ha aiutato i ragazzi ad esprimere le loro emozioni e a dare forza alla speranza di questa giornata, siamo veramente contenti”, ha detto Lucia Ruocco dell’Oratorio “Carlo Acutis” di Vallo della Lucania.