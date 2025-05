Cilento, le Misericordie accanto al Vescovo Calvosa nel giorno del Primo Maggio

Una giornata intensa di fede, comunione e servizio ha caratterizzato la festività del 1° maggio, dedicata a San Giuseppe Lavoratore, presso la Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania. In questa occasione, le Misericordie del Cilento si sono raccolte attorno a Sua Eccellenza Vincenzo Calvosa, per partecipare alla solenne celebrazione eucaristica.

L’iniziativa

Un momento di forte spiritualità e partecipazione, durante il quale Mons. Calvosa ha ricordato la figura di San Giuseppe come esempio di silenzioso servizio e dedizione, esortando i tutti a vivere la propria missione “sempre come segno concreto di amore verso gli ultimi”. Il Vescovo ha ribadito l’importanza del volontariato come testimonianza viva di fede e carità nella società di oggi.

A seguire, i volontari della Misericordia di Pisciotta hanno vissuto un momento conviviale con il Vescovo, alla presenza dei sacerdoti Don Aniello, Don Bruno, Don Franco e Don Giuseppe. Durante il pranzo sono stati consegnati alcuni doni simbolici a Mons. Calvosa, come segno di affetto e gratitudine.