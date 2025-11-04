“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quattordicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30. Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite il professore Vincenzo Moretti, originario di Napoli, ma trapiantato a Caselle in Pittari. Alle telecamere di InfoCilento, ha raccontato dei suoi ultimi lavori: Secondigliano e #lavorobenfatto.

Nella rubrica “Qui&Là”, le celebrazioni per il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, la preparazione di una buonissima torta di mele da gustare in qualsiasi momento della giornata.