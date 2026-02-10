Deteneva sostanza stupefacente e armi clandestine: un arresto nel salernitano

Il 6 febbraio u.s., a Giffoni Valle Piana, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno proceduto all’arrestato di A.M, indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi clandestine”.

I fatti

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, l’uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura e sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un perso di circa 50 grammi, un coltello a scatto, un fucile, tre pistole di cui due a salve modificate e pronte all’uso, due rivoltelle e munizionamento vario, nonché 5.000,00 euro in contanti.