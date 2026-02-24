Demanio Marittimo: Regione e Comuni a confronto sul nuovo Piano di Utilizzazione

Si è tenuto ieri, presso l’auditorium della sede della Giunta Regionale al centro direzionale, un importante incontro operativo tra l’amministrazione regionale e i Sindaci dei comuni costieri della Campania per la realizzazione dei PAD regionali (Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo). Al centro del tavolo, quindi, il coordinamento delle attività per una gestione omogenea, trasparente e sostenibile del litorale campano.

L’assessore al turismo, alla transizione digitale e alla promozione del territorio, Enzo Maraio, ha sottolineato il valore del metodo basato sulla concertazione: “continua la linea del dialogo con i Sindaci, in sintonia alle indicazioni del Presidente Fico, per costruire opportunità per le amministrazioni e assicurare diritti ai cittadini. Nel contesto del turismo balneare, per la realizzazione dei PAD regionali, abbiamo avviato un incontro costruttivo con i sindaci delle fasce costiere campane. Come Regione abbiamo chiesto di assicurare una quota del 30% per le spiagge libere e di coordinare attività comuni per garantire una gestione trasparente. L’obiettivo è coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e piena fruibilità pubblica delle coste.”

Maraio ha poi ribadito come la programmazione del demanio rappresenti una leva strategica: “significa attrarre investimenti qualificati, sostenere l’occupazione e promuovere l’innovazione digitale nei servizi, garantendo al contempo il diritto dei cittadini ad accedere liberamente al mare. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo anche gli operatori turistici.”

Sulla stessa linea l’assessore al governo del territorio e patrimonio, Enzo Cuomo, che ha rimarcato l’impegno della Giunta verso una nuova stagione di pianificazione urbanistica del litorale: “la Regione intende perseguire l’obiettivo di assicurare ai cittadini che almeno il 30% degli arenili e delle spiagge siano libere e gratuite a partire da questa estate. In tal senso con l’assessore Maraio abbiamo stabilito un percorso istituzionale con i comuni e le strutture tecniche per superare tutti gli ostacoli che ancora impediscono la realizzazione di spiagge liberamente fruibili per i cittadini in ogni comune costiero.”