Dal Monte Vivo agli Alburni: la neve regala panorami e scorci che incantano il web

Le cime dei Monti Alburni e le alture del Cilento innevate catturano lo sguardo di cittadini ed escursionisti dopo la prima ondata di freddo dell’inverno 2026 che ha colpito l’entroterra salernitano. Il freddo degli ultimi giorni è stato pungente, gelate notturne, pioggia, ma ha regalato anche scenari da favola trasformando le vette del Cilento in luoghi magici, candidi e incantati.

Panorami e scorci innevati hanno incantato il web

In pochissimo tempo i social newtwork sono stati inondati di immagini suggestive che hanno testimoniato la bellezza selvaggia delle montagne del territorio sotto la neve con scatti e video diventati subito virali. Gabriele Conforti di Roccadaspide, fotografo e videomaker per passione, è riuscito a raggiungere le vette del Monte Vivo di Piaggine, a 1.538 metri di altezza, e a riprendere, dall’alto con l’ausilio di droni, la Cappella del Monte Vivo imbiancata.

Panorami che hanno fatto sognare gli utenti, immagini diventate, per caso, un vero veicolo di promozione territoriale e che hanno spinto molti curiosi e amanti della montagna a riscoprire i borghi dell’alto Cilento e degli Alburni che offrono un contatto autentico con la natura più selvaggia. Rapiscono gli sguardi anche le immagini dei Monti Alburni diffuse da Silvio Spolino di Serre e da Antonella Pazzanese e Giandomenico Cerruti da Albanella.

Tra scenari candidi e magici

Il contrasto dei colori invernali con gli alberi oramai spogli e dorati, mentre sullo sfondo si vedono le alture imbiancate di neve, sono scatti capaci di catturare il fascino dell’inverno nel Cilento, un inverno che continua a stupire anche nelle giornate in cui il sole torna a scaldare l’atmosfera, confermando che questi territori sono e restano custodi millenari di paesaggi incontaminati e di rara bellezza.