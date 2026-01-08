La magia della neve imbianca il salernitano: borghi e vette avvolti dal candore invernale

La serata di ieri ha segnato l’arrivo dell’inverno più autentico per i comuni della zona sud della provincia di Salerno. Come atteso, i primi fiocchi hanno iniziato a scendere sui centri a maggiore altitudine, trasformando radicalmente il volto del territorio. Località come Caggiano e Petina si sono risvegliate avvolte in un’atmosfera silenziosa e ovattata, offrendo ai residenti uno spettacolo mozzafiato che ha inaugurato ufficialmente la stagione delle grandi nevicate.

Sicurezza e cura del territorio

Nonostante il fascino della coltre bianca, la gestione dell’evento meteorologico è stata improntata alla massima efficienza. L’incanto del paesaggio non ha compromesso la quotidianità dei cittadini grazie alla lungimiranza dei sindaci, che avevano già avviato le procedure preventive necessarie.

L’attivazione immediata degli spazzaneve ha permesso di mantenere la viabilità sicura, trasformando una potenziale criticità in un momento di pura suggestione visiva. Anche a Montesano sulla Marcellana la neve ha fatto la sua comparsa, svanendo però rapidamente al contatto con il suolo.

Uno scenario bianco dal Gelbison al Cervati

Il cuore montuoso del salernitano mostra oggi il suo profilo più selvaggio e affascinante. La Sella del Corticato, punto di connessione tra Sacco e Teggiano, si presenta completamente innevata, così come le vette del Monte Cervati. Particolarmente suggestiva la situazione nell’area del Monte Gelbison: qui la neve non ha solo circondato il santuario, ma si è spinta fino ai borghi più a valle: fiocchi sono caduti tra Stio, Magliano Vetere e Monteforte Cilento. In questi centri i fiocchi hanno danzato nell’aria senza però posarsi, regalando un tocco di magia ai centri abitati della valle.

Un weekend all’insegna del freddo

La parentesi invernale sembra destinata a proseguire, mantenendo vivo l’interesse per chi ama i paesaggi d’alta quota. Le previsioni indicano infatti che l’instabilità atmosferica persisterà, con possibili nevicate attese fino al weekend. L’attenzione resta alta, così come la possibilità di ammirare ancora la provincia di Salerno nella sua veste più candida e solenne, in un equilibrio perfetto tra il fascino della natura e la prontezza dei soccorsi.