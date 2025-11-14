“Crimini e delitti”: il caso di Tina Sgarbini

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e Delitti” ad essere al centro della discussione è il femminicidio di Tina Sgarbini, l’ex ragioniera 47enne madre si tre figli, uccisa dall’ex compagno Christian Persico a Montecorvino Rovella

