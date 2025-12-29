Cosa mangiare dopo le feste e gli errori da evitare

Durante le feste è più che giusto concedersi qualcosa in più. Dolci, alcolici, pranzi con amici e familiari entrano un po’ a far parte della routine per un paio di settimane. Quella però non può essere la nostra quotidiana, perché il benessere ne risente.

Ecco, quindi, che gennaio porta con sé tantissimi buoni propositi e tra i più comuni c’è mettersi in forma, soprattutto in vista della prova costume. Non serve una dieta drastica o triste, possiamo trovare un buon compromesso seguendo questi consigli su cosa mangiare dopo le feste… e ti sveleremo anche gli errori da non commettere.

Qualche consiglio per un’alimentazione sana dopo le feste

Ripartire col piede giusto non significa punirsi per i pandori divorati a mezzanotte o i brindisi di troppo. Ecco qualche consiglio utile per riuscirci:

Riscopri le verdure di stagione . Cavoli, broccoli, finocchi, carciofi: gennaio ci regala un sacco di opzioni super nutrienti e detox. Invece di vederle come il piatto triste del “dopo-festa”, trasformale in protagoniste gustose;

. Cavoli, broccoli, finocchi, carciofi: gennaio ci regala un sacco di opzioni super nutrienti e detox. Invece di vederle come il piatto triste del “dopo-festa”, trasformale in protagoniste gustose; Punta sulle proteine magre . Pesce, legumi, pollo, uova: sono i tuoi migliori amici per sentirti sazio senza appesantirti. E no, non devi mangiare petto di pollo scondito per il resto dell’inverno. Un bel curry speziato o un bowl colorato possono fare la differenza;

. Pesce, legumi, pollo, uova: sono i tuoi migliori amici per sentirti sazio senza appesantirti. E no, non devi mangiare petto di pollo scondito per il resto dell’inverno. Un bel curry speziato o un bowl colorato possono fare la differenza; Fai amicizia con le spezie . Curcuma, zenzero, peperoncino, paprika: danno sapore senza aggiungere calorie e hanno pure proprietà benefiche;

. Curcuma, zenzero, peperoncino, paprika: danno sapore senza aggiungere calorie e hanno pure proprietà benefiche; Idratati a sufficienza . Acqua, tisane, brodi leggeri. Il tuo corpo ha bisogno di resettarsi e l’idratazione è la chiave. Bonus: una tazza di tè verde al pomeriggio è la coccola perfetta soprattutto nelle giornate più fredde;

. Acqua, tisane, brodi leggeri. Il tuo corpo ha bisogno di resettarsi e l’idratazione è la chiave. Bonus: una tazza di tè verde al pomeriggio è la coccola perfetta soprattutto nelle giornate più fredde; Pianifica i pasti della settimana. Questo dà davvero la marcia in più alla tua alimentazione sana. Quando sai già cosa cucinerai, eviti il classico “ordino una pizza perché non ho voglia di pensarci”. Dedicare mezz’ora alla domenica per organizzare il menù settimanale ti salva letteralmente la vita (e la linea).

Gli errori da non commettere

C’è anche qualche errore da non commettere se vogliamo dimagrire dopo Natale. Il primo è quello della dieta drastica. C’è chi dopo le feste prova a fare un reset metabolico azzerando i carboidrati e con alimenti molto restrittivi; in realtà questo detox può durare poco perché l’umore ne risente (e anche la salute).

Di pari passo con quello precedente c’è saltare i pasti. Digiunare a pranzo o a cena non è l’idea migliore… anzi. Alcuni studi mostrano come questa abitudine rallenti il metabolismo a differenza di chi consuma una dose ristretta ma con più frequenza. (proprio per questo gli spuntini sono importanti).

Con questi consigli sarà più facile rimettersi in forma dopo le feste scegliendo un’alimentazione sana, gustosa e bilanciata. Ora però è il momento di godersi i dolci di Natale e le leccornie preparate durante le feste.