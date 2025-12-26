Corleto Monforte, nuova vita per la zona “Ex proprietà Melillo”: via libera al progetto da 140mila euro

L’amministrazione comunale di Corleto Monforte punta decisamente sulla riqualificazione urbana. L’esecutivo guidato dal sindaco Filippo Ferraro ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione della zona residenziale nota come “Lottizzazione zona C3 Ex proprietà Melillo”.

Lo stato attuale e le criticità

La decisione nasce dalla necessità di risolvere le carenze infrastrutturali che attualmente caratterizzano il quartiere.

Come evidenziato nella premessa della delibera, il fondo stradale della zona si presenta oggi disomogeneo, alternando tratti in misto cementato a tratti asfaltati. Ancora più rilevante è la situazione dei sottoservizi: le opere di urbanizzazione primaria, come la rete idrica e fognaria, risultano presenti solo in alcuni punti, servendo prevalentemente le abitazioni già esistenti e lasciando scoperte altre aree. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di completare l’urbanizzazione dell’intera area, rendendo funzionali anche i lotti edificabili.

Il dettaglio degli interventi previsti

Il progetto approvato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede un investimento complessivo di 139.843,13 euro. Il piano dei lavori è articolato e mira a una ristrutturazione completa dei servizi essenziali. Nello specifico, sono previsti:

La realizzazione della rete per le acque bianche;

La costruzione della rete fognaria per le acque nere;

Il completamento della rete idrica;

L’installazione della rete di pubblica illuminazione;

Il rifacimento totale del manto stradale dell’intera area interessata.

Fondi e tempistiche

L’opera sarà finanziata interamente con fondi comunali, a testimonianza della volontà dell’ente di investire risorse proprie per il miglioramento del territorio. La Giunta ha inoltre dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, permettendo così di accelerare l’iter burocratico per l’avvio dei cantieri.