Campagna: incidente stradale mortale, due carabinieri uccisi. Ferrante: “Serve un giro di vite sulla sicurezza stradale”

Un tragico incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Campagna, in provincia di Salerno. Due carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, hanno perso la vita nello scontro tra tre auto.

L’incidente

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto dei due militari, una gazzella, si sarebbe scontrata frontalmente con un SUV che viaggiava in direzione opposta. Nell’impatto, i due carabinieri sono stati sbalzati fuori dall’auto e sono deceduti sul colpo. Ferite le altre persone coinvolte nello scontro, tra cui la conducente del SUV, Nancy Liliano, 31enne di Campagna.

Sottosegretario Ferrante: “Serve un giro di vite sulla sicurezza stradale”

Sulla tragedia è intervenuto il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Tullio Ferrante. “Il drammatico incidente di Campagna sottolinea l’urgente necessità di introdurre un giro di vite in materia di sicurezza stradale”, ha affermato Ferrante. “Se fossero confermati i risultati dei test su alcol e droga effettuati sulla conducente del suv che ha travolto e ucciso i due giovani carabinieri, infatti, saremmo in presenza di una situazione ancor più grave e allarmante, anche alla luce dei diversi precedenti per spaccio che risulterebbero a carico della donna”.

Il nuovo Codice della Strada

“Per questo, nel nuovo Codice della Strada abbiamo inserito norme che prevedono l’uso del dispositivo alcolock, il ritiro della patente e l’aumento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, ha proseguito Ferrante. “Sono misure necessarie per salvare vite, tutelare i cittadini e rendere più sicure le nostre strade. Rinnovo il mio profondo cordoglio per la morte dei due Carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, e la più sincera vicinanza ai loro familiari”.