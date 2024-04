A Campagna commosso saluto dell’Arma e delle istituzioni ai carabinieri morti nell’incidente

Piange Campagna, piangono la Valle del Sele e gli Alburni.

Un dolore che unisce i territori, quelli dove insistono le stazioni dei carabinieri che per competenza ricadono sotto la giurisdizione della Compagnia dei Carabinieri di via Carlo Alberto dalla Chiesa, di Eboli.

L’ultimo saluto ai carabinieri vittime dell’incidente

In Corso Umberto I all’ingresso di Campagna e nei pressi della stazione dei carabinieri per l’ultimo saluto prima dei rispettivi riti funebri che si celebrano in Puglia, si sono ritrovati gli uomini e le donne delle forze dell’ordine agli ordini del capitano Greta Gentili che prestano servizio sui territori della vasta area.

A Campagna questo pomeriggio c’era anche tanta gente comune che ha voluto essere presente per portare l’ultimo saluto ai carabinieri deceduti.

Addolorato il sindaco di Campagna Biagio Luongo, addolorato il comandante provinciale col. Filippo Melchiorre.

Il saluto dell’arma

Grande dolore per il capitano della compagnia di Eboli Greta Gentili diretto superiore dei due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro e per il capitano Serafino Palumbo, comandante della Sezione Operativa, entrambi visibilmente commossi e scossi.

Commoventi le parole del parroco che ha affidato le anime di due ragazzi alla Virgo Fidelis, patrona della Benemerita.

Tristezza, dolore, rabbia sentimenti comuni per quanti increduli hanno partecipato al momento di preghiera che nella comunità locale si diffonde a macchia d’olio sui territori.

Questa mattina, inoltre, nella celebrazione eucaristica presso la chiesa di Madonna del Carmine in San Francesco a Eboli padre Salvatore Mancino ha ricordato i due ragazzi Francesco e Francesco.