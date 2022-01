Riqualificazione urbana: Piaggine programma interventi

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Riqualificazione urbana, consolidamento e restauro Cappella Madonna delle Grazie” nell’importo complessivo pari a €. 386.000,00 di cui € 274.871,52 per lavori (€.270.627,35 per lavori e forniture soggetti a ribasso d’asta ed € 4.244,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).

Nello specifico, l’Ente, intende riqualificare un’area comunale posta all’ingresso del paese in cui è situata un’antica chiesetta in muratura, dedicata alla Madonna delle Grazie.

Il progetto, rientra nell’ambito di “Piaggine Borgo Sociale”, quale progetto pilota, nell’ottica di una programmazione per la valorizzazione di una specifica area comunale.

“E’ nostra intenzione, valorizzare e riqualificare, un’area di notevole importanza storica, al fine di garantire servizi adeguati ai cittadini e godere delle bellezze naturali e storiche presenti sul territorio comunale”– così fanno sapere da palazzo di città