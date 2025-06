Corleto Monforte, Comune partecipa a bando per riqualificare aree dismesse

Il Comune di Corleto Monforte, guidato al sindaco Filippo Ferraro, ha deciso di partecipare al Bando Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato alla riqualificazione di Aree dismesse o in disuso.

Il progetto

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di candidare il piano di Sviluppo per la riqualificazione e trasformazione ai fini turistico-produttivo dei manufatti ex Mattatoio comunale con il collegamento all’area centrale storica mediante ponte tibetano e la realizzazione di un parcheggio di interscambio. I due progetti redatti dall’UTC hanno un costo complessivo di 1.550.000 €.

Il bando

Il Bando pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31/12/2024 ha una dotazione complessiva di oltre 210 milioni di euro e avvia la procedura per selezionare interventi orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché all’attrazione di investimenti privati. Le amministrazioni pubbliche possono presentare piani per la riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate di proprietà. L’importo massimo concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a 10 milioni di euro.