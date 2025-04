Stio: un progetto per la riqualificazione dell’area sud-ovest del Capoluogo

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, intende partecipare al Bando Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato alla riqualificazione di Aree dismesse o in disuso.

Il progetto

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di candidare il progetto relativo ai lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area Sud-Ovest di Stio Capoluogo, che prevede la sistemazione dell’area mercatale (piazza Mercato) con ampliamento invaso spaziale e realizzazione sala polivalente; il completamento e potenziamento della strada Biagio Trotta rendendola idonea a traffico veicolare e ciclabile, ed il terrazzamento e sistemazione a verde dell’area contigua a Piazza Mercato. Il costo previsto dell’intervento è di € 7.450.000.

Il tutto finalizzato a dotare il Comune di Stio di un “Piano di Sviluppo” strategico ed efficace preposto alla riqualificazione sostanziale e totale di un’area fortemente degradata e sconnessa dall’aspetto armonico e gradevole del borgo, che protende alla divulgazione delle tipicità locali, ad arricchire ed incrementare l’offerta turistica e ludico-ricreativa nonché culturale di zone interne del Cilento afflitte dall’annoso problema dello spopolamento ed emarginazione sociale, al fine di arginare o quantomeno limitare tale increscioso problema.

Il bando

Il Bando pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31/12/2024 ha una dotazione complessiva di oltre 210 milioni di euro e avvia la procedura per selezionare interventi orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché all’attrazione di investimenti privati. Le amministrazioni pubbliche possono presentare piani per la riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate di proprietà. L’importo massimo concedibile per ciascun piano di sviluppo è pari a 10 milioni di euro.