Stio: fondi per i comuni marginali e opere pubbliche per il potenziamento del borgo, parla il sindaco Trotta | VIDEO

Il comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, è attivo su diversi fronti per il potenziamento del borgo e per scongiurare lo spopolamento.

Aperte diverse attività

Negli ultimi tempi, con dati in controtendenza rispetto a quelli dei piccoli paesi, proprio a Stio sono state aperte diverse attività anche grazie alla possibilità offerta dal “Fondo per i Comuni Marginali”, l’avviso pubblico del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, dedicato alle piccole realtà che permette la concessioni di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio e giunta alla seconda annualità.

A fare il punto della situazione, raccontando delle varie attività del territorio e dei lavori pubblici in programma e che saranno effettuati presto proprio per migliorare il paese rendendolo un luogo sempre più accogliente, attrattivo e in cui credere e investire, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco Giancarlo Trotta.