Sala Consilina: aree dismesse e in disuso, comune punta a fondi. Serviranno per campi e villa comunale

Il Comune di Sala Consilina ha ufficialmente partecipato al bando pubblico promosso dal Governo per la selezione e il finanziamento dei Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso, candidando la riqualificazione dei campetti sportivi e della villa comunale di Trinità. Un intervento significativo, pensato per restituire nuova vita a spazi pubblici importanti per la comunità e per favorire l’aggregazione sociale, lo sport e il tempo libero.

I fondi

Il bando, destinato alle amministrazioni pubbliche, mira alla valorizzazione di aree di proprietà pubblica attualmente in stato di abbandono o sottoutilizzate.

“Abbiamo scelto di puntare su un’area significativa come quella di Trinità – ha dichiarato il sindaco Domenico Cartolano – perché crediamo che investire sul recupero degli spazi pubblici sia fondamentale per la qualità della vita dei cittadini. Ringrazio l’Area Tecnica del Comune e tutti i componenti dell’Amministrazione Comunale per il lavoro puntuale e attento svolto nella preparazione dei progetti da candidare”.

La mission

L’intervento proposto prevede la riqualificazione funzionale ed estetica dei campetti e della villa comunale, con l’obiettivo di restituire alla popolazione spazi moderni, sicuri e inclusivi.

Un segnale chiaro dell’impegno dell’Amministrazione per il recupero e la valorizzazione anche delle aree meno centrali, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di riequilibrio territoriale.