Sala Consilina: new look per la Villa Comunale

SALA CONSILINA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesco Cavallone, ha dato il via libera ai lavori che prevedono e la manutenzione straordinaria della villa comunale.

Progetto dei lavori con i contributi del Ministero

Il Comune è risultato beneficiario del contributo messo a disposizione dal Ministero con il decreto di Luglio del 2020, per lavori pubblici in materia di infrastrutture sociali. Il contributo assegnato è pari a € 45.431,50 di cui € 3.050,00 per i lavori e € 33.763,97 di somme messe a disposizione.

“È una Villa Comunale bellissima, grandissima e per questo difficile da mantenere. Questa Amministrazione sta facendo il massimo, dando prova di impegno e sensibilità sia verso l’ambiente sia verso la Villa comunale che rappresenta luogo di aggregazione, di socialità e di svago anche per i bambini”, fanno sapere da palazzo di città.