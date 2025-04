Bando 2025 dell’Associazione Culturale “Francesco ed Evelina Vecchio”: ecco tutti i dettagli

Torna anche quest’anno il concorso bandito dall’Associazione culturale “Francesco ed Evelina Vecchio” per premiare con un compenso di 1000 euro la migliore tesi discussa a conclusione di un Corso di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico, in qualunque materia, che abbia come oggetto di studio il territorio cilentano.

Requisiti

La tesi dovrà essere stata discussa nelle sedi universitarie italiane o in una istituzione dell’Unione Europea nel periodo compreso tra il 1 giugno 2024 e il 31 maggio 2025, ma nel caso in cui la tesi sia stata stilata in altre lingue, che non siano italiano o inglese, va presentata una traduzione della stessa.

La tesi deve essere presentata all’Associazione entro il 30 giugno 2025.

Le origini dell’Associazione

I lavori di tesi saranno valutati da una commissione di studiosi e da Bruno Vecchio, Presidente dell’Associazione, la quale è nata nel 2017 proprio per iniziativa di Bruno, Silvana e Sergio Vecchio per rammentare i genitori, Francesco ed Evelina Apolito, i quali, nonostante abbiano vissuto in molteplici città italiane, non hanno mai perso il legame con il Cilento, infatti l’età senile hanno deciso di viverla qui.

Francesco ed Evelina hanno trasmesso ai loro figli l’amore e la passione per lo studio e la cultura, proprio per questo lo scopo di questa Associazione è quello di promuovere la formazione culturale e didattica delle Scuole Superiori e delle Università.