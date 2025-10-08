Coppa Italia Serie D: la Nocerina rifila un poker alla Gelbison e passa al turno successivo

La Gelbison viene eliminata dopo il 4 a 2

A cura di Alessandro Pippa
Nocerina - Gelbison

Al “San Francesco D’Assisi” di Nocera, I molossi si impongono per 4-2 ed eliminano la Gelbison dalla competizione, grazie ad una tripletta di Rosso e la rete di Fracaccio, inutili le reti di Ferreira e Diabatè per i Cilentani.

Il primo tempo

Il primo tempo vede una Nocerina partire con il piede sull’acceleratore. L’incontro si sblocca al 15’ con Rosso che sfrutta un bel cross di Konatè per portare in vantaggio i molossi. La Gelbison reagisce subito e trova il pari al 18’ con Ferreira che raccoglie un bel pallone di Tilli e deposita alle spalle di Sorrentino per l’1-1.

La Nocerina non ci sta e rimette il muso avanti al 26’ con Fracaccio, abile a sfruttare un gran cross di Maggiore e svettare di testa in area di rigore per il nuovo vantaggio ed è 2-1. La formazione rossonera continua a spingere la squadra di casa che al 42’ trova il 3-1 con Rosso, il più lesto a depositare una corta respinta di Corriere in rete.
Termina così la prima frazione sul risultato di 3-1 per la Nocerina.

Il secondo tempo

Nella ripresa il copione non cambia e la squadra di casa continua a spingere alla ricerca del poker, la rete arriva al 66’ ancora con Rosso, che mette a segno la sua tripletta personale; abile l’attaccante nocerino a sfruttare una disattenzione difensiva della Gelbison e siglare il 4-1.

I cilentani dopo aver subito il colpo provano a reagire e accorciano le distanze al 72’ con il subentrato Diabatè che dagli sviluppi di corner porta il punteggio sul 4-2.
Nel finale la Nocerina va vicino di nuovo al goal, ma il risultato non cambia.
Termina 4-2 l’incontro, con la Nocerina che accede al turno successivo di Coppa Italia.

