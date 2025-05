Contromano in autostrada tra Polla e Atena Lucana: Carabinieri salvano 3 donne e una bambina

Tragedia sfiorata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Polla e Atena Lucana, dove un’auto con a bordo tre donne e una bambina di 7 anni ha imboccato la carreggiata contromano.

La ricostruzione

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, ma grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal Capitano Veronica Pastori, si è evitato il peggio. I due militari, in servizio presso la stazione di Polla, hanno notato la vettura che procedeva in senso contrario e sono subito intervenuti. Con grande coraggio e sangue freddo, hanno fermato il proprio mezzo di servizio con lampeggianti e sirene attivate per segnalare l’emergenza. Uno dei due Carabinieri è sceso per bloccare il traffico in arrivo, mentre l’altro ha aiutato la conducente a fare inversione e a mettere l’auto in sicurezza. Nel frattempo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Sala Consilina, che ha collaborato per gestire il traffico e procedere con i controlli del caso. Alla conducente è stata ritirata la patente.

Tragedia sfiorata

I due Carabinieri protagonisti del salvataggio sono un militare esperto, che in passato aveva già salvato una persona lungo l’autostrada, e un giovane collega. Il loro intervento ha evitato una possibile tragedia, mettendo in salvo una bambina e tre donne.