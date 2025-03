Contratto di Fiume del Bussento: avviata la procedura

L’amministrazione comunale di Caselle in Pittari ha promosso e organizzato un incontro pubblico per dare il via alla procedura di istituzione del Contratto di Fiume del Bussento. L’appuntamento, che vedrà la partecipazione di amministratori locali ed esperti, è in programma sabato 29 marzo alle ore 18. L’iniziativa segna il primo passo verso un accordo di programmazione strategica per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la valorizzazione del territorio fluviale.

Obiettivi e comuni coinvolti

L’obiettivo principale del Contratto di Fiume è promuovere un accordo tra i comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Sanza, Santa Marina e Torre Orsaia. Questo strumento di programmazione strategica mira a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse idriche del fiume Bussento, contribuendo allo sviluppo locale.

L’incontro pubblico rappresenta solo la prima fase di un processo di concertazione più ampio, che vedrà il coinvolgimento di tutti gli attori della società civile. L’obiettivo è creare una collaborazione corale per la salvaguardia ambientale del fiume e lo sviluppo sostenibile dei territori attraversati.

Strumento per la salvaguardia ambientale

Il Contratto di Fiume del Bussento si configura come uno strumento concreto per la tutela dell’ambiente fluviale, ma anche come un’opportunità per lo sviluppo sostenibile dei territori limitrofi. L’iniziativa mira a coniugare la salvaguardia delle risorse naturali con la promozione di attività economiche e sociali sostenibili.