Consiglio Direttivo Nazionale Aiga: l’avvocato Domenico Sica, sezione di Vallo, nuovo Coordinatore Regionale

Il CDN di Roma ha rappresentato un momento particolarmente positivo per AIGA Campania, che vede riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi anni

A cura di Comunicato Stampa
Aiga

Nel corso del primo Consiglio Direttivo Nazionale AIGA del biennio 2025–2027, svoltosi a Roma sotto la nuova Presidenza nazionale dell’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo, è stato eletto l’Avv. Domenico Sica della sezione di Vallo della Lucania quale nuovo Coordinatore Regionale AIGA Campania per il prossimo biennio 2025-2027

Il CDN di Roma ha rappresentato, nel complesso, un momento particolarmente positivo per AIGA Campania, che vede riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi anni attraverso una serie di nomine di rilievo a livello nazionale.

Le nomine

la nomina dell’Avv. Ugo Bisogno a componente della Giunta nazionale e Responsabile della Consulta dei Praticanti; la designazione dell’Avv. Roberto Scotti quale Capo Ufficio di Gabinetto; l’incarico conferito all’Avv. Francesco Zaccaria come Responsabile ONAC; la nomina dell’Avv. Ubaldo Serra  Coordinatore del Dipartimento Adr ; Avv. Domenico Cozzolino segetario dipartimento ADR la designazione dell’Avv. Vincenzo Coppola quale Segretario del Dipartimento di Diritto Bancario e Tutela del Consumatore.

Avv. Angela Gaudioso – Ufficio Stampa; avv. Vittoria Chiacchio – coordinatrice dipartimento Diritto amministrativo; avv. Alessio Nunziante- coordinatore dipartimento internazionalizzazione della Professione; Avv. Benedetta Torrese– Consigliere CdA di Fondazione.

A queste si affiancano numerose ulteriori nomine nei Dipartimenti nazionali, che confermano la vivacità delle Sezioni campane e il loro crescente peso nel contesto associativo nazionale.

L’impegno Aiga

Il Consiglio Direttivo Nazionale di Roma apre, così, un nuovo biennio improntato alla continuità e al rafforzamento del ruolo dei territori, con AIGA Campania pronta a contribuire in maniera attiva alle linee programmatiche e alle iniziative dell’Associazione.

