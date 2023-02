Consigli utili per avere un’alimentazione sana e restare in forma

Sono tantissime le piccole attenzioni che possono migliorare notevolmente il benessere fisico e psichico, soprattutto a tavola e durante gli spuntini nelle fasce orarie che vanno da un pasto principale all’altro. Una delle costanti di qualsiasi dieta è che i pasti quotidiani vengono divisi in 5 parti: 3 pasti principali e 2 spuntini fra un pasto e l’altro.



In una dieta è fondamentale seguire scrupolosamente il calcolo dei nutrienti, è possibile anche assumere integratori naturali per calibrare perfettamente il piano alimentare, vedi qui per maggiori info e per scoprire come equilibrare una la tua alimentazione. Ecco alcuni consigli utili per una dieta sana ed equilibrata.

Cibi e abitudini da evitare

I grandi classici da cui stare alla larga sono sicuramente i fritti, gli insaccati e tutte le carni ad alto contenuto di grasso, i cibi industriali ricchi di conservanti e coloranti.



Fra le abitudini da evitare ci sono la vita sedentaria ma soprattutto le abbuffate notturne, dopo cena è consigliato trascorrere almeno 2 – 3 ore prima di andare a dormire, per aiutare il metabolismo a svolgere il suo lavoro. Un’altra abitudine malsana è quella di esagerare con le porzioni, è fondamentale tenersi sempre sugli 80 – 90 grammi di carboidrati, meglio se integrali.

Altri alimenti a cui bisogna fare attenzione sono il pan bauletto, pane in cassetta, fette biscottate (preferire sempre quelle integrali e senza conservanti) e crackers. Questi alimenti potrebbero contenere elementi ricchi di sostanze chimiche, dannose per il metabolismo. Evitare il sale e cibi che contengono un’alta percentuale di questo condimento, questo è un altro consiglio utile per diminuire la ritenzione idrica.

Gli alimenti importanti in una dieta sana

Le carni devono sempre essere magre e bianche, così come i carboidrati migliori sono quelli integrali (riso, pasta, cous cous, quinoa). Fra proteine e carboidrati bisogna anche bilanciare con le vitamine, i sali minerali e la giusta quantità d’acqua, che è di circa 2 litri o 2 litri e mezzo al giorno, a seconda delle stagioni.



È possibile incrementare l’idratazione fisica attraverso verdure e frutta fresca di stagione, che ne contengono in abbondanza e non devono mai mancare durante i pasti principali perché sono ricchi di nutrienti sani. Evitare di acquistare verdure e ortaggi congelati, perché perdono la carica nutritiva necessaria per l’organismo.

Bruciare calorie con sport e fitness

Questo è un ottimo consiglio da seguire sempre, perché svolgere attività fisica è sempre il miglior modo di restare in forma e magari concedersi anche qualche prelibatezza in più a tavola.



Fra gli sport che fanno bruciare più calorie ci sono la boxe e il calcio (da 800 a 900 in 1 ora) ma anche tennis, nuoto, running e beach volley, consentono di bruciare fra le 600 e le 750 calorie in 1 ora di attività.

Ottimizzare il tempo del movimento

Il miglior modo di ottimizzare il tempo per restare in forma ed evitare di ingrassare, smaltendo anche qualche caloria di troppo accumulata, è sempre quello di concedersi una passeggiata di almeno 30 – 40 minuti al giorno per 3 – 4 volte alla settimana. 1 ora di camminata aiuta a bruciare dalle 200 alle 400 calorie, a seconda del percorso fra pianura e salita.