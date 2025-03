Commissione ecomafie fa tappa in Campania: visita anche a Persano

Missione in Campania, lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile 2025, di una delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone.

Le tappe

Il programma è articolato seguendo due filoni di inchiesta, il primo sul traffico internazionale di rifiuti, il secondo sulla contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali a tutela delle aziende nazionali produttrici delle eccellenze ‘Made in Italy’ messe a rischio da illeciti e concorrenza sleale.

Prima tappa della delegazione, composta dal presidente Morrone, dai deputati Francesco Emilio Borrelli (AVS), Gerolamo Cangiano (FdI) e Maria Stefania Marino (PD-IDP) e dai senatori Pietro Lorefice (M5S) e Simona Petrucci (FdI), la Prefettura di Salerno (ore 14.30 del 31 marzo) dove si svolgeranno le audizioni del prefetto, Francesco Esposito, del direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino, e del direttore affari generali Agenzia delle dogane di Napoli, Maurizio Pacelli.

Seguirà (ore 17) un sopralluogo al porto di Salerno.

La mattina di martedì 1 aprile si apre con un sopralluogo in località Persano (ore 9 circa), frazione del comune di Serre, nel sito dove sono depositati i residui derivanti dalla combustione dei rifiuti lì stoccati dopo il respingimento da parte delle autorità tunisine.

Successivamente la delegazione farà tappa a Battipaglia dove visiterà alcuni impianti e incontrerà presidente e componenti del Consorzio mozzarella di bufala campana DOP presso l’Industria casearia Mail.

Nel pomeriggio sono in programma due appuntamenti: il primo a Gragnano per un incontro con presidente e componenti del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP e la visita ad alcuni impianti; il secondo a Cetara (ore 19.45 circa) dove la delegazione sarà accolta in municipio dal sindaco e da alcuni produttori della ‘Colatura di Alici di Cetara Dop’.