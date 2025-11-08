Colpo a centrocampo per la Gelbison: arriva Raffaele Virgilio dalla Sarnese

Il rinnovamento della rosa della Gelbison prosegue a ritmo serrato e mette a segno un altro tassello importante per la linea mediana. La società vallese ha infatti ufficializzato l’arrivo di Raffaele Virgilio, centrocampista classe 2002, proveniente dalla Sarnese.

La società ringiovanisce la rosa

L’innesto di Virgilio rappresenta per il club rossoblù un’operazione mirata sia al ringiovanimento che al rafforzamento del centrocampo. Il giocatore è descritto come un profilo dinamico e duttile, in grado di abbinare qualità tecniche a grande intensità in mezzo al campo.

Nonostante la giovane età, Virgilio vanta già un curriculum di tutto rispetto e una solida esperienza nelle categorie superiori. Calcisticamente è cresciuto nei settori giovanili di club prestigiosi come Juve Stabia, Avellino e Napoli. Successivamente, ha militato in Serie D con le maglie di Sorrento, Afragolese, Palmese e Angri, accumulando oltre 150 presenze. La sua carriera vanta anche una parentesi in Serie C con il Giugliano Calcio, a testimonianza della sua affidabilità.

Il nuovo tecnico Massimo Agovino potrà contare su Virgilio fin da subito. Il centrocampista è già stato aggregato al gruppo e si è messo a disposizione della squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.

Un acquisto anche in chiave futura

Con questa operazione, la Gelbison conferma la propria strategia di voler costruire un progetto solido e competitivo per il futuro, puntando su talenti campani cresciuti in piazze importanti e già rodati nelle categorie semiprofessionistiche. L’arrivo di Raffaele Virgilio promette di dare freschezza, energia e prospettiva al reparto di centrocampo rossoblù.