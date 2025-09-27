City Live: InfoCilento ospita il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, inviate le vostre domande

Ogni utente potrà inviare le sue domande al primo cittadino

A cura di Redazione Infocilento
City Live, Nuzzo

Da lunedì 15 settembre riparte il palinsesto di InfoCilento e anche quest’anno la giornalista Maria Emilia Cobucci vi terrà compagnia con “City Live – Parola ai cittadini“. Un programma che offre un’opportunità unica per i cittadini di interagire direttamente con i loro rappresentanti locali, poiché saranno proprio loro a porre le domande al sindaco ospite. Nella prima puntata della seconda stagione sarà ospite il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo.

Invito ai cittadini

Ogni utente potrà partecipare attivamente alla trasmissione in onda ogni giovedì alle 21:15 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su App e InfoCilento.it. Le domande per il sindaco potranno affrontare temi di interesse locale, preoccupazioni o suggerimenti per migliorare la comunità. Le domande selezionate saranno discusse durante la trasmissione, creando un dialogo diretto tra amministrazione e cittadini.

Come inviare le domande

I vostri messaggi (che potranno essere inviati anche in maniera anonima) dovranno essere inviate tramite il form in basso o attraverso i canali social di InfoCilento fino alle ore 14.30 di mercoledì 1 ottobre 2025. La puntata andrà in onda giovedì 2 ottobre alle ore 21.15.

    TAG:
    Condividi questo articolo
    Nessun commento

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    POTREBBERO INTERESSARTI

    Serre in festa per i 100 anni di Lucia Gallo

    “Un secolo di vita che diventa patrimonio di valori, memoria storica e…

    Promozione: dominio Agropoli a Palomonte

    I delfini si impongono con un netto 0-3

    Materiale scolastico

    Agropoli: ecco lo “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico

    L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club Agropoli Faro del Cilento. Ecco…

    Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

    Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.