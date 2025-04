Cilento terra di longevità: Raffaela Corrente festeggia 102 anni

Il Cilento si conferma terrà di longevità e festeggia l’importante traguardo della signora Raffaela Corrente che oggi ha compiuto 102 anni.

Tre comunità in festa

Nonna Raffaela ha legami con Giungano, Trentinara e Cicerale: nata l’8 aprile 1923 a Cicerale, ha vissuto per 70 anni a Giungano, paese dell’uomo che ha sposato, per poi trascorrere un periodo della sua vita anche a Trentinara. Oggi, in occasione del suo 102esimo compleanno, non sono mancati gli auguri da parte degli abitanti dei tre comuni a lei tanto cari e da parte di tutto il Cilento.

Una festa tra il calore della famiglia

Raffaela Corrente vive circondata dall’affetto dei suoi tre figli, dei nipoti e dei pronipoti che la ricoprono di attenzioni e ne ascoltano i saggi consigli frutto di una vita piena di dedizione verso la famiglia, verso il lavoro e verso i valori più autentici.