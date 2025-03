Sant’Arsenio celebra i 100 anni dalla morte di Monsignor Sacco con una serie di iniziative | VIDEO

Nel pomeriggio di ieri, sono state presentate le iniziative organizzate in occasione del centenario dalla morte di Mons. Antonio Sacco, religioso, storico e architetto, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio. Sabato 29 marzo, la giornata sarà interamente dedicata alla figura di Monsignor Sacco, con eventi che coinvolgeranno la comunità locale e oltre.

L’incontro

La mattina, alle ore 11:00, presso l’auditorium dell’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio, si terrà la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, nella Sala della Biblioteca, sarà organizzato un convegno con la partecipazione di relatori di prestigio.

Inoltre, per commemorare l’importante anniversario, sono stati istituiti due bandi per borse di ricerca: “Borsa di Ricerca Centenario della Morte di Mons. Antonio Sacco: La Certosa Dopo La Certosa (1798-1980)” e una “Borsa di Ricerca Centenario della Morte di Mons. Antonio Sacco: La Certosa Di San Lorenzo In Antico Regime (1640-1799)”.

Un’altra iniziativa significativa sarà la realizzazione di un sacrario a lui dedicato nel Cimitero Comunale di Sant’Arsenio.

Un’occasione speciale per onorare la memoria di Mons. Sacco e il suo prezioso contributo alla comunità di Sant’Arsenio.