Cilento, costa più sicura. Arriva un’ambulanza del mare

Il Comune di San Giovanni a Piro potenzia i livelli di sicurezza sanitaria per la stagione estiva, guardando anche agli altri comuni litoranei. L’Amministrazione ha approvato la creazione di una postazione di primo soccorso presso il porto della frazione Scario, punto nevralgico della costiera cilentana. L’iniziativa nasce dalla necessità di far fronte al significativo afflusso di cittadini e visitatori che, specialmente nei mesi caldi, interessa la zona.

Il progetto di assistenza medica e marittima

L’intervento è frutto dell’accoglimento di un’istanza presentata dall’organizzazione Humanitas Universo, con sede a Salerno, finalizzata a garantire una copertura medica costante nel periodo di maggiore affluenza vacanziera, identificato tra giugno e settembre. Il piano operativo prevede un sistema integrato di assistenza che non si limita al solo soccorso terrestre, ma estende la tutela anche allo specchio d’acqua antistante la frazione.

Nello specifico, la struttura sarà dotata di una postazione di primo soccorso; ambulanze attrezzate e mezzi nautici per il recupero e il salvataggio in mare lungo la fascia costiera del Cilento.

Sicurezza e prevenzione come priorità

La decisione del Comune, presieduto dal sindaco Ferdinando Palazzo, muove dalla convinzione che la prevenzione e la gestione rapida delle emergenze siano obiettivi primari per la tutela della salute pubblica. Come si legge nel documento ufficiale, l’istanza è stata ritenuta coerente con le finalità di protezione civile e sicurezza balneare, poiché la presenza di presidi in loco “contribuisce in modo significativo alla riduzione dei tempi di intervento in caso di emergenza”.