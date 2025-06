Cilento, ancora furti: tentato colpo nella notte a Salento. Proprietari sorpresi nel sonno

È ancora allarme furti nel Cilento. Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle ore 4:00, due abitazioni della frazione Vallo Scalo sono state prese di mira da ignoti malviventi.

La dinamica

I ladri, secondo le prime testimonianze, si sarebbero introdotti all’interno delle case nonostante la presenza dei proprietari, muniti di torce e agendo in modo silenzioso ma determinato. A dare l’allarme sono stati gli stessi residenti. «La luce della loro torcia ci ha svegliati – raccontano – e le nostre urla li hanno messi in fuga».

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non risultano ammanchi significativi. Le immagini di videosorveglianza private hanno permesso di accertare che i malviventi erano in tre. Sui social, una delle vittime ha lanciato un appello rivolto sia alla cittadinanza che alle autorità: «Questo post è un avviso a tutti di prestare massima attenzione. È un grido di allarme. Non si può vivere con questo terrore». Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e stanno acquisendo ulteriori elementi utili a identificare i responsabili.

Il precedente

Questo nuovo tentativo di effrazione avviene a poche ore di distanza da un episodio ben più grave registrato a Centola. Domenica notte, un tentativo di furto in abitazione si è trasformato in un violento conflitto a fuoco. In quell’occasione, il proprietario di casa ha esploso colpi d’arma da fuoco contro i malviventi, ferendone gravemente uno. Gli altri due complici sono riusciti a fuggire. Le indagini su entrambi gli episodi sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti.

La richiesta di controlli

Il ripetersi di questi episodi, avvenuti a così breve distanza di tempo e con dinamiche simili, focalizza nuovamente l’attenzione sulla questione della sicurezza nel territorio cilentano. I cittadini manifestano una crescente preoccupazione e chiedono un intervento deciso e coordinato da parte delle forze dell’ordine. La richiesta è univoca: maggiori controlli e strategie efficaci per contrastare una criminalità che appare sempre più audace e non esita a colpire anche all’interno delle abitazioni.