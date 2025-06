San Severino di Centola, tentato furto, proprietario spara e ferisce un ladro

Notte di paura nel comune di Centola, più precisamente nella frazione collinare di San Severino raggiunta poco dopo le ore 22 da una banda di ladri composta da tre uomini di origine albanese che hanno tentato di mettere a segno un colpo all’interno di un’abitazione. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto.

La reazione del proprietario

I tre malviventi sono stati scoperti dal proprietario di casa che, in maniera fortuita, si è accorto della loro presenza. Impaurito per quanto stava accadendo, l’uomo ha fatto ricorso all’arma da fuoco che deteneva in casa e una volta trovatosi dinanzi ai ladri ha esploso dei colpi che hanno centrato uno dei malviventi.

I soccorsi

Sul posto necessario è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che, dopo il primo soccorso, hanno trasportato il ferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le necessarie cure del caso. Probabilmente per quest’ultimo sarà necessario il trasferimento presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti avvenuti, sarebbe rimasto ferito anche un altro dei malviventi. Condizione quest’ultima ancora tutta da accertare. Intanto necessario è stato l’arrivo, nell’abitazione, dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sapri e dei colleghi della Stazione di Centola, guidati dal Luogotenente Giuseppe Sanzone.

Saranno loro a stabilire cosa è accaduto e soprattutto a cercare di rintracciare gli altri due malviventi che nel frattempo di sono dati alla fuga. Proseguono serrare le indagini.