Cicerale celebra le radici: semina del cece e convegno sulla tradizione

Il comune di Cicerale si prepara ad un evento che celebra uno dei suoi prodotti più identitari: il cece. Martedì 15 aprile 2025, Piazza Degas sarà il teatro di un “Laboratorio delle radici”, un’iniziativa pensata per coinvolgere adulti e bambini nella tradizionale pratica della semina, rievocando i gesti antichi che legano la comunità alla sua terra. L’appuntamento per questo momento esperienziale è fissato per le ore 11:00.

Convegno istituzionale e l’intervento dell’Ambasciatrice della Dieta Mediterranea

A seguire, si terrà un convegno che vedrà la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del territorio. Interverranno Giorgio Ruggiero, Sindaco di Cicerale, Chiara Valva, Assessore del Comune di Cicerale, Giovanni Gargaro, Presidente della Pro Loco, e Yuri Buono, Responsabile Comunicazione di Italea Campania.

Ospite d’eccezione sarà Giovanna Voria, Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo e custode del Cece di Cicerale Presidio Slow Food. La sua presenza rappresenta un importante riconoscimento per il prodotto locale e per la cultura contadina del Cilento, di cui Voria è una voce autorevole.

Degustazione finale di specialità locali

La giornata si concluderà con un momento conviviale dedicato alla degustazione di specialità locali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaporare i sapori autentici del territorio, con il cece di Cicerale protagonista.