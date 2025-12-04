Celle di Bulgheria: abbandonano nove cuccioli di cane in un cunicolo, salvati dalla Polizia Municipale

Erano stati abbandonati in un cunicolo, lungo la strada e la loro sopravvivenza sarebbe durata poche ore

A cura di Maria Emilia Cobucci

Abbandonano nove cuccioli di cane in cunicolo, a salvarli è la Polizia municipale di Celle di Bulgheria. Un triste destino avrebbe atteso nove cagnolini che nella mattinata odierna sono stati rinvenuti in via Cassollino a Poderia, frazione del comune di Celle di Bulgheria.

L’intervento della Polizia Municipale

I nove cuccioli, nati da appena tre giorni, erano stati abbandonati in un cunicolo, lungo la strada e la loro sopravvivenza sarebbe durata poche ore. Ma ad intervenire tempestivamente, dopo una segnalazione della loro presenza, è stato l’assistente Capo della Polizia Municipale di Celle di Bulgheria Giovanni Lungo. Quest’ultimo infatti si è subito adoperato per trarre in salvo i nove cagnolini, grazie all’aiuto di un ragazzo del posto, Ernesto Mangia, che è riuscito ad introdursi nel cunicolo e a estrarre i cagnolini.

Una storia a lieto fine

I cuccioloni erano infreddoliti e affamati e la loro sopravvivenza sarebbe durata altre poche ore. Subito dopo il recupero, però i cuccioli sono stati trasportati dall’assistente Capo Luongo presso la struttura di riferimento per essere salvati e accuditi nel migliore dei modi.

