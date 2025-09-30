Roccagloriosa, abbandonano cinque cuccioli di cane: salvati da carabinieri e vigili

Erano destinati ad un triste destino i cinque cuccioli che nella giornata odierna sono stati abbandonati nel comune di Roccagloriosa da una persona ancora ignota.

Il salvataggio

A salvarli, come reso noto dal Sindaco di Roccagloriosa Roberto Cavalieri, sono state le forze dell’otdine. Per uno di loro già si sono aperte le porte di una famiglia che ha deciso di prendersene cura. Gli altri quattro invece sono stati dati in custodia momentanea.

L’appello

“Se qualche persona è interessata all’adozione di uno dei quattro cuccioli rimasti – scrive il Sindaco Cavalieri – potrà contattare il comume di Roccagloriosa per avere i riferimenti del personale incaricato”.