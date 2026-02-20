Celebrazione del mercoledì delle ceneri a Vallo della Lucania

In questo video è disponibile la registrazione della Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri, celebrata il 18 febbraio 2026 nella Cattedrale di San Pantaleone.
La funzione segna l’inizio del tempo di Quaresima, un cammino di quaranta giorni che conduce alla Pasqua attraverso la preghiera, il digiuno e la carità.
La celebrazione è stata presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.
Durante il rito, il momento centrale dell’imposizione delle ceneri ha richiamato i fedeli alla riflessione sulla fragilità umana e alla necessità di un autentico rinnovamento spirituale.