Castellabate: tecnologia d’avanguardia per la prevenzione delle morti cardiache con la Fondazione Polito

Un importante passo avanti nella prevenzione cardiovascolare arriva a Santa Maria di Castellabate, dove la Fondazione Fioravante Polito ha attivato un nuovo servizio ad alta tecnologia dedicato alla diagnosi precoce delle anomalie cardiache potenzialmente responsabili di morti improvvise.

Il macchinario

Presso lo studio della Fondazione, diretto dal dottor Roberto Viceconti, è stato introdotto un software specialistico di ultima generazione, affiancato da apparecchiature diagnostiche evolute e supportate dall’intelligenza artificiale, in grado di analizzare in modo approfondito l’attività elettrica e funzionale del cuore.

L’obiettivo è la prevenzione concreta, attraverso l’individuazione tempestiva di alterazioni cardiache silenti, spesso asintomatiche, che possono rappresentare un rischio soprattutto nei giovani, negli sportivi e in persone apparentemente sane. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il sistema consente una lettura più rapida e precisa dei dati clinici, supportando il medico.

Tra innovazione e competenza

Un approccio innovativo che unisce tecnologia e competenza medica, riducendo i tempi di diagnosi e aumentando l’affidabilità dei risultati. La Fondazione Polito, da anni impegnata sul territorio e non solo nella promozione della cultura della prevenzione e della salute, rafforza così la propria missione, portando anche nel Cilento strumenti diagnostici di livello avanzato, solitamente disponibili solo in grandi centri specializzati.